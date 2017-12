Vermiste Abdullah uit Schiedam gevonden

De vermiste Abdullah Mazmahor uit Schiedam is gevonden. De 15-jarige jongen is maandagmiddag ontdekt in een tuinhuisje bij Vijfsluizen. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politie.

Volgens vrijwilligers die hebben meegezocht, lijkt Abdullah in goede gezondheid te verkeren. "Zeker gezien de omstandigheden", zeggen mensen die hebben meegezocht.

De jongen is maandagmiddag op het tuinhuizencomplex ontdekt door vrijwilligers . Zijn vader was erbij. "Er is op dit moment niets dan blijdschap", zeggen ze.

"We hebben een megagrote vrijwilligersapp", zegt een vrijwilligster. "We kregen daarop aanknopingspunten voor waar we konden gaan zoeken."

Abdullah was sinds vrijdag vermist . De politie sloeg al snel groot alarm. De 15-jarige is doof, autistisch en verstandelijk beperkt en was er zonder jas vandoor gegaan.

De afgelopen dagen is gezocht in kelderboxen, schuren en caravans in Schiedam, omdat Abdullah daar graag zou verblijven. "Hij had een fascinatie voor tuinhuizen, volkstuintjes en oude spullen", zegt een vrijwilliger.

Ook is in Zoetermeer gekeken omdat hij daar op school zit. Zondag is een Amber Alert verspreid. Daarop kwamen heel veel tips binnen.

Maandagmiddag is opnieuw gezocht in de tuinhuisjes bij Vijfsluizen. Toen werd de jongen dus wel gevonden. Waar hij sinds vrijdag allemaal is geweest, is onduidelijk.

De jongen is opgevangen op het politiebureau en krijgt nog een medische controle in het ziekenhuis. Agenten geven hem eerst rust en gaan later met de jongen in gesprek over waarom hij is weggelopen.