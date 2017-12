Deel dit artikel:











Zera Butter: 'Blind worden is het ergste wat ik heb meegemaakt' Zera Butter

Een hersenschudding, een scooterongeluk, een gebroken scheenbeen en loslatend netvlies met blindheid tot gevolg. De meeste mensen maken in hun hele leven niet zoveel rampspoed mee, maar basketbalster Zera Butter van Binnenland kreeg het in één jaar te verwerken. Sinds een maand is ze weer actief in de eredivisie.

Vooral dat haar netvlies losliet hakte er stevig in bij de international. Gelukkig gaat het nu weer goed met haar. "Blind worden aan één oog is het ergste wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb er -5 aan overgehouden, maar door mijn lenzen zie ik wel weer goed. Ik heb wel blinde vlekken en dat wordt nooit meer goed." Butter wil na de kerst weer topfit zijn. Zaterdag was ze in de met 123-41 gewonnen wedstrijd tegen Amazone goed voor zestien punten en acht rebounds. Binnenland staat nu vierde.