Failliete abortuskliniek Rotterdam voorlopig dicht

Pand in Rotterdam-Zuid waar de CASA-kliniek zit

De abortuskliniek van CASA in Rotterdam-Zuid is sinds maandag voorlopig dicht. De sluiting duurt mogelijk niet lang. De curator hoopt deze week een koper te vinden voor de kliniek aan de Strevelsweg.

Ook de klinieken in Amsterdam en Maastricht hebben de deuren gesloten. Of het lukt om die vestigingen een doorstart te laten maken, is nog niet zeker.

Voor vrouwen die een abortus willen, zit er voorlopig niets anders op dan uit te wijken naar andere klinieken of ziekenhuizen. Volgens minister Bruins komt de abortuszorg niet in gevaar .