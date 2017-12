Deel dit artikel:











Ode aan Piet Paaltjens in Rijnmond Nu De Boekenstroom

De laatste Boekenstroom van dit jaar weer aangebroken. In het laatste uur van Rijnmond Nu 1800-1900 uur) kunnen we nog vlak voor de jaarwisseling genieten van de boeken en mooie verhalen van onze boekenrecensent Alek Dabrowski. Vanavond is het thema: Piet Paaltjens. Deze eigenzinnigeNederlandse dichter en predikant inspireert tot de dag van vandaag. Zelfs muzikanten hebben zijn werk omgezet in muziek! Daar ga je dus ook veel van horen in Rijnmond Nu.

Geschreven door danique.crijnen

Rijnmond Nu praat je bij, luister vanaf 16:00 tot 19:00 naar Radio Rijnmond. RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur. Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.