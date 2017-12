De Boterletterwedstrijden: al 50 jaar een begrip in de zeilwereld

Het is al jarenlang de vaste afsluiting op de Nederlandse zeilkalender: de Boterletterwedstrijden bij de Rotterdamse Zeilvereeniging (RZV). Afgelopen weekend trotseerden honderden zeilers de kou en gingen zij de Kralingse Plas op.

Het had niet veel gescheeld of er had zaterdag niet gezeild kunnen worden. Door de kou en de aanhoudende mist was het lange tijd niet verantwoord om het water op te gaan. Maar rond de klok van 13.00 uur konden de eerste wedstrijden beginnen.

Bekijk hierboven de reportage van de 53e Boterletterwedstrijden uit de historie. Een evenement voor jong en oud, waarbij de saamhorigheid centraal staat. Want zoals oud-Olympiër Serge Kats het omschrijft: "Eigenlijk wil niemand zeilen in de kou van december, maar als je het dan met z'n allen gedaan hebt, geeft dat een enorm voldaan gevoel."