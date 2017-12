Opslagtank Shell Pernis krimpt in elkaar

Een opslagtank van Shell Pernis aan de Vondelingenweg is zaterdag ernstig beschadigd geraakt. Bij het leegpompen was een afsluiter dicht gelaten, waardoor er geen lucht naar binnen kon.

Daardoor ontstond onderdruk in de tank en kromp het gevaarte in elkaar. Volgens een woordvoerder van Shell is er geen gevaar geweest en is er geen vloeistof gelekt.

De opslagtank is verder mét ontluchting leeggepompt en buiten gebruik gesteld. Shell onderzoekt of hij nog te repareren is.