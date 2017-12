Deel dit artikel:











Drankje op? Ook dan samen uit, samen thuis!

Het nieuws dat drie dronken jongeren afgelopen weekend in de Hoeksche Waard door hun vrienden zijn achtergelaten in de nachtelijke kou, maakt veel los in de Hoeksche Waard. "Het is zorgwekkend," vindt ook Truus de Waard van Moedige Moeders Hoeksche Waard.

In Oud-Beijerland, Strijen en Numansdorp werden dit weekend jongeren in zwaar beschonken toestand op straat gevonden. Ze werden door toevallige voorbijgangers gevonden, terwijl hun vrienden er niet meer waren. "Als zij niet door toevallige voorbijgangers waren gevonden, dan had dit dramatisch af kunnen lopen," schrijft de politie op Facebook . Dat de jongeren afgelopen weekend zijn achtergelaten in de kou, geeft Truus de Waard van Moedige Moeders te denken. Ouders moeten aan het kind duidelijk maken dat als ze met vrienden op stap gaan, ze naar elkaar omkijken. Dat er met 112 wordt gebeld als er iets niet goed gaat. - De Waard is overtuigd dat jongeren ook in beschonken toestand ingrijpen als dat nodig is. "Als je het er vaak genoeg over hebt, gaat er wel een belletje rinkelen. Het gaat erom dat je het blijft benoemen: 'samen uit, samen thuis'. Ouders helpen

is tien jaar geleden opgericht door moeders die zelf ervaring hebben met kinderen die verslaafd zijn aan drank of drugs. Zij helpen andere ouders die nu te maken hebben met verslaafde kinderen. Moedige Moeders Hoeksche Waard is tien jaar geleden opgericht door moeders die zelf ervaring hebben met kinderen die verslaafd zijn aan drank of drugs. Zij helpen andere ouders die nu te maken hebben met verslaafde kinderen. Ouders moeten in gesprek met hun kinderen over de gevaren en gevolgen van alcohol en drugs. "Boos worden helpt niet, maar je moet een ingang vinden om met ze te kunnen praten. Zorg dat je héél goed weet waar je het over hebt. Dat is het belangrijkste advies: zorg dat je meer weet dan je kind."