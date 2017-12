'Zoektocht naar Abdullah heeft iedereen heel hecht gemaakt'

"We hebben allemaal geschreeuwd. We zijn heel blij", reageren familie en vrienden van Abdullah nadat de Schiedamse jongen maandagmiddag was gevonden. "We gaan er een feest van maken!"

Het huis van de familie Mazmahor is te klein als het nieuws bekend wordt dat de 15-jarige jongen gezond en wel in een tuinhuisje zat op complex Vijfsluizen. "We waren in shock!"

Abdullah verdween vrijdag. De afgelopen dagen is door talloze vrijwilligers naar de jongen gezocht. Hij is doof, autistisch, verstandelijk beperkt en hartpatiënt.

Er is gezocht in Schiedam en Zoetermeer, waar de jongen op school zit. Er is vooral gekeken in kelderboxen, schuren en caravans.

Maandagmiddag kwam er informatie dat er nogmaals gekeken moest worden op het tuinhuisjescomplex Vijfsluizen. Daar bleek de jongen inderdaad te zitten.

Er is door heel veel mensen gezocht. "De vader van Abdullah en zijn oom waren erbij toen ze hem vonden", zegt een kennis die maandagmiddag in huize Mazmahor was.

Hecht

"Iedereen is heel hecht met elkaar geworden", zegt een nichtje. "We zijn een grote familie geworden."

Abdullah lijkt in goede gezondheid te zijn. Hij wordt nog wel onderzocht in een Rotterdams ziekenhuis. Of hij daarna naar huis mag, weet de familie nog niet.