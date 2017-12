Deel dit artikel:











Broeibrand in wagon op Kijfhoek Aluminium (Foto: Wald1siedel)

In een lading aluminiumsnippers in een wagon op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht is maandagavond broei uitgebroken. De brandweer onderzoekt nog hoe de brand het best bestreden kan worden.

Er komt geen rook vrij en er is geen gevaar voor andere wagons op het rangeerterrein. Spoorbeheerder ProRail gaat de wagon uit voorzorg wel verplaatsen. De broei is ontdekt toen de trein op Kijfhoek stond. Hoe lang het al warm is in de wagon met aluminiumsnippers kan de brandweer niet zeggen. Mogelijk is de broei ontstaan door een verontreiniging in de lading. De vreemde stof kan zijn gaan reageren met het aluminium.