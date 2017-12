Hoekman en curlingmannen klaar voor OKT

Laurens Hoekman uit Bergschenhoek staat met het Nederlands curlingteam aan de vooravond van een mogelijke historische kwalificatie. Deze week strijdt hij met de Nederlandse ploeg op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in het Tsjechische Plzen om één van de twee tickets voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. "We zijn er helemaal klaar voor", vertelt Hoekman aan RTV Rijnmond.

Nederland moet dan zien af te rekenen met Italië, Duitsland, Finland, China, Rusland, Denemarken en Tsjechië. Hoekman beseft dat er iets bijzonders neergezet kan worden: "We moeten het niet groter maken dan het is, net als andere grote kampioenschappen. Het is misschien nieuw, maar aan de andere kant is het ook wat we gewend zijn."

Een Olympisch ticket is volgens Hoekman zeker haalbaar: "De wereldtop is al direct gekwalificeerd. Landen net daaronder zitten heel dicht bij elkaar en spelen tegen elkaar op het OKT. Elk land kan zich met de tegenstander meten." Dan moet Nederland wel een constante week curlen, aldus de uit Bergschenhoek afkomstige Hoekman.

Vorige maand kwalificeerden de Nederlandse curlingmannen op het EK al voor het WK in april 2018. Dat zorgde voor veel media-aandacht. Hoekman vindt die media-aandacht leuk, maar hij probeerde met zijn teamgenoten zich daar ook een beetje van af te sluiten: "De echte media-aandacht komt pas misschien over een week, als we ons plaatsen voor de Olympische Winterspelen."