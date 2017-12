Zieke essen bij Brielse Meer moeten weg

Staatsbosbeheer vervangt komende tijd de essen in het bos langs het Brielse Meer. De bomen zijn aangetast door een Aziatische schimmelziekte, waardoor ze een gevaar vormen voor de omgeving.

De afgelopen tijd zijn de essen in het bosperceel langs het meer voorzien van oranje stippen. De gemarkeerde bomen gaan deze winter nog tegen de vlakte.

De schimmel zorgt ervoor dat de bladeren van de boom afsterven. Daarna gaan ook de takken dood, waardoor ze loslaten en naar beneden vallen.

Uiteindelijk kan een hele boom bezwijken en omvallen. Naar schatting negentig procent van de Nederlandse essen legt vermoedelijk het loodje als gevolg van de ziekte.

Toiletgebouw

De essen staan in de buurt van recreatiegebieden langs het Brielse Meer. Vorige maand is nog een grote tak door het dak van een toiletgebouw gegaan.

Kappen is de enige oplossing. De schimmel overleeft op de dode takken en bladeren en besmet in het voorjaar het nieuwe jonge blad van de bomen.

Zonde

De bomenziekte gaat boswachter Wicher Pen aan het hart. De es is een gewaardeerde boom. Ze kunnen zeker tachtig jaar oud worden. Het is zonde dat we ze nu al moeten kappen, vindt Pen.

De essen worden vervangen door nieuwe loofbomen van allerlei rassen, zoals eiken, linden en de zoete kers. Staatsbosbeheer kiest daarvoor zodat er bij een nieuwe boomziekte er ook soorten staan die daartegen bestand zijn.