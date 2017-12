Wielewaalers eisen sloopstop

190 gezinnen uit de Rotterdamse wijk De Wielewaal stappen woensdag naar de rechter om verdere sloop van hun wijk tegen te houden. Ze vinden dat woningcorporatie Woonstad Rotterdam hun wijk onrechtmatig heeft verkocht aan een projectontwikkelaar.

Van de 545 woningen in de wijk zijn er nog 240 bewoond. Zo’n zeventig woningen zijn al door Woonstad gesloopt en de rest staat leeg.

De bewoners van de groene wijk in Charlois liggen al jaren in de clinch met woningcorporatie Woonstad. Woonstad wil de bestaande woningen slopen. Er worden slechts 50 sociale huurwoningen teruggebouwd tegen fors hogere huren dan voorheen. De bewoners zijn hier tegen. Het merendeel zit op het sociaal minimum en wil graag terugkeren naar de wijk.

Eigen ontwerp

Daarom ontwierpen ze zelf een woonwijk. In hun plan kunnen alle bewoners terugkeren naar de wijk tegen de huidige huurprijzen en wordt van nieuwkomers een hogere huur gevraagd, zodat de kosten toch worden gedekt.

Woonstad heeft dit plan nooit serieus bekeken. Eind 2016 verkocht Woonstad de wijk aan projectontwikkelaar BPD, het voormalige Bouwfonds. Volgens de advocaat van de Wielewaalers had Woonstad de woningen eerst moeten aanbieden aan de huidige bewoners.

Omzeilen

"Zo staat het in de nieuwe Woningwet", aldus Willem van der Werf, maar Woonstad beweert dat ze niet de woningen hebben verkocht, maar de grond. Dat noem ik omzeilen van de Woningwet. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van de rechter hierover", zegt de advocaat van de Wielewalers.

De sloopstop is belangrijk voor de bewoners, legt Van der Werf uit, onder meer vanwege de leefbaarheid en de veiligheid. Zo zit er op verschillende plaatsen asbest in de huizen en het heeft er de schijn van dat daar niet veilig mee wordt omgesprongen.

Een ander punt zijn de afspraken die Woonstad in 2011 maakte met het vorige bestuur van de bewonersvereniging. Volgens de bewoners zijn die niet rechtsgeldig omdat zij er indertijd niet in zijn gekend en het bestuur ze op eigen houtje heeft getekend.

Renovatie geen optie

De Wielewaal is 68 jaar geleden gebouwd. De huizen werden geschonken door het Zweedse volk en waren bedoeld als tijdelijke woningen. Ze zijn inmiddels zo versleten dat nieuwbouw de enige optie is.

In de rechtszaak staan de bewoners van Wielewaal tegenover Woonstad en de gemeente Rotterdam. Het gaat om een bodemprocedure. Het is onwaarschijnlijk dat de rechter woensdag direct uitspraak zal doen over de geëiste sloopstop. De rechtbank heeft de zaak wel met voorrang behandeld. .