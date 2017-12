Rapport:Communicatie rond sluiting Merwedebrug kon beter

Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug in oktober 2016 te abrupt gesloten voor zwaar vrachtverkeer na de vondst van haarscheurtjes in de draagconstructie. Dat staat in een rapport dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onderzoekers van bureau Berenschot concluderen dat het op zich goed was dat de brug dicht ging voor vrachtwagens van 60 ton en zwaarder. "De veiligheidssituatie voor de weggebruikers duldde geen uitstel".

Maar de tijd tussen het besluit en de daadwerkelijke sluiting was te kort, vinden de onderzoekers. Ook was er te weinig nagedacht over hoe het verkeer, omwonenden en overheden het best konden worden geïnformeerd.

Verwarring

Daardoor ontstond vooral in de eerste dagen veel verwarring. Pas na een paar dagen kwam er meer lijn in de communicatie. Toen installeerde Rijkswaterstaat een speciaal 'omgevingsteam' met die taak.

Maar ook daarna is niet alles goed gegaan, vinden de onderzoekers. De impact van de sluiting is onderschat, waardoor bedrijven en gemeenten buiten de directe omgeving van de brug lange tijd niet direct zijn geïnformeerd.

Dat moet dus bij een volgende keer beter, adviseert bureau Berenschot. Rijkswaterstaat zou daar nu al plannen voor moeten maken.

Gevaarlijke situaties

Transportbedrijven klaagden in het begin van de sluiting steen en been over onduidelijkheid in de aanwijzingen. Chauffeurs kwamen er soms te laat achter dat ze de brug niet over mochten, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Anderen negeerden het verbod

De afsluiting van de Merwedebrug voor zwaar vrachtverkeer heeft twee maanden geduurd. Het omrijden kostte de ondernemers naar schatting 3,5 miljoen euro .

Rijkswaterstaat heeft inmiddels besloten dat er over vier jaar begonnen wordt met een nieuwe brug naast de Merwedebrug. De nieuwe brug moet in 2029 klaar zijn.