Terug naar Feyenoord-Juventus in 1997: 'Hadden niets te verliezen'

Feyenoord speelt woensdagavond in de Champions League tegen Napoli een duel om des keizers baard. De landskampioen van Nederland heeft nog geen enkel punt gepakt in het miljoenenbal en zal zeker niet overwinteren in Europa. In het seizoen 1997/1998 kenden de Rotterdammers een soortgelijk scenario voor aanvang van de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Finalist Juventus kwam toen in De Kuip op bezoek.

Henk Vos was tijdens Feyenoord-Juventus basisspeler. Ondanks dat de Rotterdamse club in Europees opzicht nergens meer voor speelde, ging de ploeg van coach Leo Beenhakker volle bak tegen de Italianen. "Dan zie je op een gegeven moment hoe we het veld inkomen en de wedstrijd begonnen", herinnert de oud-aanvaller zich. "We hadden van tevoren afgesproken dat we er kort op zouden zitten. Juventus had niet de minste spelers in de ploeg." Zo verschenen toppers als Zinédine Zidane, Didier Deschamps en Alessandro Del Piero bij de Italianen aan de aftrap. "We hebben met heel het elftal ervoor gezorgd dat Juventus niet aan voetballen toekwam." In die wedstrijd zat Feyenoord volgens Vos, die de assist gaf bij het openingsdoelpunt van de Argentijnse spits Julio Ricardo Cruz, 'in een flow'.

De Rotterdammers zouden uiteindelijk met 2-0 van Juventus winnen. "We hadden op dat moment niets te verliezen, alleen maar te winnen. We stroopten de mauwen op en gingen met 100% er tegenaan." Vos, die tegenwoordig bij de Feyenoord Soccer Schools werkzaam is, vindt dat de regerend landskampioen woensdag vrijuit tegen Napoli moet spelen. "Dat is prioriteit nummer één." Al waarschuwt de voormalig spits dat Feyenoord een walk-over voor Napoli moet voorkomen. "Je moet geen gekke dingen doen en je eigen spel spelen. Hopelijk is iedereen in goeden doen."

Luister hierboven naar de compilatie van Feyenoord-Juventus uit het seizoen 1996/1997 met het radiocommentaar van Hans van Vliet en de herinneringen van Vos aan dit historische duel.