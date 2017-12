Gemeente geeft sinterklaaskado: gratis fietslichtjes

Een sinterklaaskado van de gemeente moet fietsers in de stad vandaag blij maken. De gemeente deelt dinsdagochtend en dinsdagavond fietslichtjes uit aan fietsers die door de Maastunnel gaan.

Deze lichtjes zijn bedoeld voor de veiligheid. "Het is bijna winter en donker in de ochtend- en avondspits", zegt woordvoerder Brigitte Moratis van Stadsbeheer. "Om goed zichtbaar te zijn in het verkeer is licht op de fiets belangrijk. Bovendien willen we graag laten zien dat de toezichthouders van de Maastunnel er altijd zijn om mensen te helpen en een oogje in het zeil te houden."

De lichten worden uitgereikt door deze toezichthouders. De lichtjes worden aan beide kanten van de tunnel uitgedeeld.

Moratis: "We willen mensen er natuurlijk ook op attenderen dat tijdens de renovatie van de Maastunnel de voetgangers- en fietstunnel wel open is, een mooi en gezond alternatief voor het autorijden.''