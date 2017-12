Boze binnenvaartschippers bieden petitie aan in Den Haag: 'Wij zijn opgejaagd wild'

Boze binnenvaartschippers bieden dinsdagmiddag in Den Haag een petitie aan de Tweede Kamer aan. De schippers zijn woedend over de vaak torenhoge boetes die ze krijgen opgelegd voor relatief kleine overtredingen. Meer dan tweeduizend schippers hebben de petitie ondertekend.

Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging vertelt: "Sinds de boetes zijn verhoogd lijkt het bijzonder lucratief om voor de kleinste overtredingen boetes van vele duizenden euro's op te leggen aan binnenvaartschippers. Wij vinden dat de boetes die wij volop krijgen absoluut niet in verhouding zijn met de overtredingen. De schippers voelen zich inmiddels opgejaagd wild."

Regelmatig gaat het om te betalen bedragen van duizenden euro's. Veel van deze boetes worden uitgedeeld vanwege de vaartijdenwet. "Maar er is een verschil: een vrachtwagen heeft allerlei plekken om te stoppen. Wij niet, wij vinden zo'n plek vaak maar om de pakweg drie uur. Er is gewoon een enorm tekort aan plekken om je schip neer te leggen." Dat weerhoudt de controleurs er niet van stevig op te treden, zegt Fluitsma. "Schippers worden soms wel drie keer in de week gecontroleerd."

Minimum

Bij binnenvaartschippers komen de boetes van de Inspectie Leefomgeving en Transport vaak onevenredig hard aan. "We merken dat dit heel breed speelt. Iedereen roept dat de crisis voorbij is, maar bij de binnenvaart is dat nog lang niet zo. We zitten vaak nog onder het minimum.''

De schippers vinden het hoog tijd dat de binnenvaartsector haar stem laat horen om duidelijk te maken dat het boetebeleid zo snel mogelijk anders moet. "De binnenvaart wordt benadeeld ten opzichte van het wegtransport. We vragen om een beperking van de hoeveelheid controles."