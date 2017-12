Deel dit artikel:











Waterlek op kinderafdeling IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft dinsdagochtend last gehad van waterlekkage. Op de derde etage was een lek ontstaan. Het water kwam op de tweede etage terecht.

Daar is de kinderafdeling en stonden onder andere couveuses. Die moesten worden verplaatst.

De brandweer moest er aan te pas komen om de overlast te bestrijden. Brandweermannen draaiden een kraan dicht. De wateroverlast is daarna met trekkers en waterstofzuigers bestreden. De problemen waren in een uur opgelost. Er hoefden geen kamers worden ontruimd of kinderen in veiligheid worden gebracht.