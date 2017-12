Werkgevers speuren in gevangenis De Schie naar nieuw personeel

Werkgevers gingen maandagavond op zoek naar nieuw personeel in penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam. De werkgevers waren uitgenodigd door de gevangenis, die gedetineerden nadat ze hun straf hebben uitgezeten graag aan een baan wil helpen.

Directeur Peter van Koppen van uitzendbureau Van Koppen en Van Eijk was een van de ondernemers die in ging op de uitnodiging. Hij zoekt mensen voor onder meer de techniek- en tuinbouwsector.

"We werken veel met Poolse mensen, maar het aanbod van Poolse werknemers neemt af omdat de economie daar groeit. Er zijn dus minder Polen die naar Nederland willen komen."

"We zoeken altijd naar zoveel mogelijk mensen, naar kandidaten die wij een baan aan kunnen bieden. Deze mensen hebben wel een smetje, maar iedereen verdient een tweede kans."

Gevangenisdirecteur Peter Winkelman vertelt over zijn doel: "We zoeken naar werkgevers met een sociaal hart en behoefte aan goed personeel. Die zeggen: doe mij 1, 2, 3, een paar van die mannen en ik ga de uitdaging aan."

Voor Van Koppen is dat een serieuze zaak. "Het is geen liefdadigheid, maar business. De komende jaren zal de arbeidsmarkt sterk toenemen. We zoeken mensen in de techniek. Die worden hier opgeleid."

Frustrerend

Oud-gedetineerde Gerard is blij met de kans om aan werk te komen. "Ik heb bijna zeven jaar vastgezeten. Daarna hoorden negen van de tien werkgevers het woord gedetineerde en dachten: dat is foute boel. Negen van de tien keer zeiden ze dat ze geen mensen nodig hadden, of dat ik terug moest bellen. Begrijpelijk, maar heel frustrerend."

Toch vond hij uiteindelijk wel werk. Gerard is nu hovenier. "Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen. Ik heb een nieuw, eerlijk leven. Legaal. Ik ga ook voor geen goud meer weg bij mijn baas. Al krijg ik ergens anders vijfhonderd euro salaris meer. Dat weet hij ook. Ik ga nooit meer terug naar de gevangenis."