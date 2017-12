Deel dit artikel:











Sponsor trekt zich terug: stekker uit Voedselbank voor Honden Yvette de Groot van de Voedselbank voor honden

De Voedselbank voor Honden in Den Bommel op Goeree-Overflakkee is niet meer. Een sponsor heeft zich teruggetrokken, waardoor de voedselbank niet genoeg middelen heeft om voort te bestaan. Dinsdag is de laatste dag dat de voedselbank, op een boerderij aan de rand van het dorp, open is.

"Ik ben twee jaar geleden begonnen", vertelt oprichter Yvette de Groot dinsdagochtend. "Toen meldde een sponsor zich. Die sponsor stortte maandelijks geld. Daar profiteerden achttien mensen van. Ik kon ze dankzij dat geld bevoorraden met hondenbrokken." "Na twee jaar zei die sponsor: als ik na twee jaar nog steeds de enige sponsor ben, houd ik ermee op. Dat begrijp ik wel. We hebben ook meerdere sponsoren nodig. Maar ik kan geen nieuwe vinden. Terwijl ik heel Nederland heb aangeschreven. Mensen, laat dit project alsjeblieft doorgaan!" Zonder de steun van De Voedselbank voor Honden kunnen deze eigenaren hun beesten mogelijk niet houden. "Wij willen deze mensen van brokken blijven voorzien. Deze mensen hebben al niet zoveel. Als ze dan ook nog hun hond weg moeten doen, vind ik dat heel erg triest." Per jaar heeft de voedselbank een bedrag van 2300 euro nodig.