Deel dit artikel:











Sinterklaas met de camper in Klaaswaal Sinterklaas in Klaaswaal

Sinterklaas heeft het razend druk deze dinsdag. Al vroeg in de ochtend was hij op pad, en zijn eerste bezoekje in de regio was in Klaaswaal.

"Sinterklaaswaal", bevestigde de goedheiligman tegen verslaggever Maikel Coomans die hem begroette bij basisschool De Blieken. "Een speciale plek voor mij. Een prachtig dorp met een fantastische school. En in de Hoeksche Waard, zo'n mooi stukje onder Rotterdam!" Zwarte pieten

Zo'n honderd kinderen stonden de Sint op te wachten en even was het spannend of hij wel zou komen. Tot ieders verrassing arriveerde hij... in een camper. Mét cadeautjes, en alle boeken, en een flink team zwarte pieten. Zo'n honderd kinderen stonden de Sint op te wachten en even was het spannend of hij wel zou komen. Tot ieders verrassing arriveerde hij... in een camper. Mét cadeautjes, en alle boeken, en een flink team zwarte pieten. "We hebben vannacht op de camping geslapen", vertelde Sinterklaas. "Nee, niet in een tentje, maar in deze camper. Mijn paard krijgt vandaag nieuwe hoefijzers, vandaar." Droge dag

Voor nattigheid hoeven de Sint en zijn pieten niet bang te zijn. Het blijft droog vandaag. Sterker nog: "De zon kan soms even schijnen, al doen wolken deze snel verdwijnen", rijmt RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus op Facebook: Voor nattigheid hoeven de Sint en zijn pieten niet bang te zijn. Het blijft droog vandaag. Sterker nog: "De zon kan soms even schijnen, al doen wolken deze snel verdwijnen", rijmt RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus op Facebook: