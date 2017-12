Deel dit artikel:











Volop al dan niet fout bekijks bij Juweelbeurs in Wereldmuseum

In het immer tot de verbeelding sprekende Rotterdamse Wereldmuseum was afgelopen weekend voor de eerste keer in successie de exclusieve edelsmid-, horlogier- en juwelier-designstukkenbeurs Het Juweel neergestreken.

Om ordinaire diefstal, spionage en ontwerpideeënpikkerij tegen te gaan goldt er vanaf vrijdag een strictstreng welhaast rigide beveiligings-regiem. Vanwege al eerder opgedane negatieve ervaringen en/of uit angst voor bovenstaande foutgangerij in de toekoms, wilden slechts enkele beurs-deelnemers in beeld. Na de restricties ingepeperd te hebben gekregen ging uwer life-style-roerganger Jack F Kerklaan aan de hand van de enthousiaste Interevent-organisator op het scheiden van de markt, deze overigens zeer geslaagde en drukbezochte glitter en glamourjuwelenbeurs in ons Wereldmuseum over......