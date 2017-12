Deel dit artikel:











Huizen tijdelijk ontruimd na korte brand Alblasserdam Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Alblasserdam heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed in een huis. De bewoonster is door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij waarschijnlijk rook had ingeademd, zegt een brandweerwoordvoerder.

De brand brak rond 10:15 uur uit in de woning aan de Rijnstraat. Iets in de keuken vatte vlam. De buren begonnen gelijk met blussen. Eenmaal ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. Het huis en naastgelegen woningen zijn tijdelijk ontruimd, omdat ze moeten worden geventileerd.