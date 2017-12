RET en Rijnmond op zoek naar metro-herinneringen

Wie weet nog hoe het was om in de eerste Rotterdamse metro te zitten? Centraal Station - Zuidplein, 5,9 kilometer, vijftig jaar geleden? Naar die verhalen is de RET op zoek.

Volgend jaar bestaat de metro een halve eeuw. En dat wordt flink gevierd. Het officieel eerste metrostel waarin prinses Beatrix en prins Claus in 1968 meereden, wordt van stal gehaald en omgebouwd tot museum-metro. Die komt te staan op een spoor op station Blaak. Verder komen er een online tentoonstelling en open dagen met kijkjes achter de schermen.





Onder de Maas

Serie op TV Rijnmond