Scholen weer dag dicht vanwege staking

Werknemers van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de regio gaan opnieuw staken. Op dinsdag 12 december leggen zij het werk neer. Die dag blijven de scholen gesloten.

De stakers willen dat onderwijsminister Slob alsnog 1,4 miljard vrij speelt. Slob gaat daar niet op in. Het door de stakers gestelde ultimatum verliep dinsdagochtend om 10:00 uur.

De stakers zeggen dat er nog 900 miljoen euro is nodig om de salarissen in de sector te kunnen verhogen. Die salarissen zijn nu nog onder het niveau van personeel in het voortgezet onderwijs. Ook willen de stakers dat het kabinet 500 miljoen euro investeert om de volgens hen uit de hand lopende werkdruk aan te pakken.

Niet genoeg

Dat het vorige kabinet 270 miljoen euro extra investeerde in salarissen en 430 miljoen euro in werkdrukbestrijding, is volgens de stakers niet genoeg.

De stakingsoproep wordt verstuurd door vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad.

Een landelijke bijeenkomst wordt er dit keer niet georganiseerd. De stakers worden opgeroepen zelf bijeenkomsten te organiseren.