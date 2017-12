Deel dit artikel:











Sinterklaas koopt online in Sinterklaas

Webwinkels deden afgelopen weken goede zaken. In de aanloop naar Sinterklaas is er online voor 385 miljoen euro aan sinterklaasspullen besteld, meldt Thuiswinkel.org zaterdag. In een ,,gewone" week geven consumenten gemiddeld 231 miljoen euro uit, in de aanloop naar pakjesavond liep dat op naar 302 miljoen.

Veel hulpsinterklazen bestelden dit jaar zijn bijvoorbeeld de nagemaakte Schleich-diertjes, FIFA 18, gezelschapsspellen Penoza en Monopoly junior, muziek van Marco Borsato en Nick & Simon en de boeken van Dan Brown en Astrid Holleeder.