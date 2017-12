HEMA zet stap naar Oostenrijk

HEMA opent komend voorjaar zijn eerste winkels in Oostenrijk. Het gaat om twee winkels in het centrum van hoofdstad Wenen. Daarna wil HEMA meer winkels in Wenen openen. Het bedrijf onderzoekt verder de mogelijkheden voor verdere uitbreiding naar andere grote Oostenrijkse steden.

HEMA is inmiddels actief in zeven landen. Behalve in de Benelux heeft het bedrijf ook winkels in Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland. In dat laatste land zijn nu alleen nog winkels in Keulen en Frankfurt, maar daar komen volgend jaar winkels bij.

Ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk kijkt HEMA naar mogelijkheden om buiten Barcelona, Madrid en Londen winkels te openen. In heel 2018 denkt HEMA in totaal 35 nieuwe winkels te openen. Momenteel telt de keten in alle landen bij elkaar meer dan 700 winkels.