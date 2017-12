Akkoord Ierland en Apple over belasting

Ierland en Apple hebben een akkoord bereikt over het betalen van ruim 13 miljard euro aan achterstallige belasting door het technologiebedrijf. De Ierse minister van Financiën maakte maandag bekend dat het Amerikaanse bedrijf begin volgend jaar begint met het overmaken van het bedrag.

Het akkoord komt ruim een jaar nadat de Europese Commissie in augustus 2016 bepaalde dat een belastingconstructie van de techreus in Ierland neerkwam op illegale staatssteun. Door de beslissing van de Europese Commissie moest Ierland uiterlijk in januari de achterstallige belasting met rente terugeisen van Apple.

Ierland vecht de beslissing aan en weigerde aanvankelijk het geld te innen. Dat kwam het land op felle kritiek te staan van de Europese mededingingscommissaris Margrethe Vestager, die sprak van nalatigheid.

Apple gaat het bedrag nu overboeken op een derdenrekening. Daar blijft het staan tot door de uitspraak van de Europees Hof van Justitie definitief duidelijk is of Apple moet betalen.

Vestager heeft het niet alleen gemunt op Apple. Ook onder meer koffieketen Starbucks en webwinkelgigant Amazon krijgen het verwijt via constructies in de EU belasting te ontwijken.