Vijf arrestaties in drugsonderzoek

In Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht heeft de politie vijf mannen opgepakt, omdat ze zich bezighielden met het dealen van harddrugs. Ook doorzochten agenten in het onderzoek twee huizen.

In de woningen in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht werden twee vuurwapens met munitie en verschillende soorten drugs gevonden. De politie nam ook een auto in beslag.

Twee hoofdverdachten, mannen van 21 en 24 jaar, zitten nog zeker twee weken in voorarrest. De andere drie verdachten zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachte in het onderzoek.