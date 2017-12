Vuurwerk melden met de BuitenBeter-app

Last van vroege vuurwerkknallen? Opgeblazen afvalbakken in de buurt? Vanaf nu kunnen Rotterdammers dit ook melden met de BuitenBeter-app op hun smartphone.

De app bestaat al een tijd en werkt in heel Nederland. Hij is bedoeld om kapotte dingen en vervuiling in de 'buitenruimte' snel te melden bij de gemeente.

Vuurwerk apart

Rotterdam heeft nu een aparte categorie in de app toegevoegd voor vuurwerkoverlast. Met deze meldingen kan Stadsbeheer gaan surveilleren en handhaven op de plekken waar veel vuurwerk wordt afgestoken. Vorig jaar december kreeg Stadsbeheer 133 schademeldingen.

Dat melden kan trouwens ook telefonisch op het gemeentenummer 14010. Maar met de app gaat het sneller en makkelijker.

Sensoren in Ommoord

Behalve de categorie in de BuitenBeter-app heeft Rotterdam ook de knalsensoren in Ommoord weer aangezet. Die waren vorig jaar ook actief. De sensoren zijn intussen verbeterd en kunnen nu ook 'gewone' knallen onderscheiden van illegaal vuurwerk.