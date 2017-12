Deel dit artikel:











Inkoop Gouden sieraden Maxgoud_goudinkoop_rotterdam_rijnmond

Voor de inkoop van uw oude sieraden, maar ook uw vintage horloges vermelden wij u graag door naar MaxGoud. MaxGoud is een onderdeel van Juwelier Jansen. Ook voor de inkoop van uw designertas kunt u hier terecht. MaxGoud is de grootste en beste goud inkoper van Nederland, beoordeeld door Vara/Kassa. Zij doen de inkoop van goud, zilver en platina. Of het nou nieuw of oud, heel of kapot is.. Dat maakt niet veel uit, alles is welkom. Voor de MAXimale prijs en de MAXimale kwaliteit, gaat u naar MaxGoud. U kunt zonder afspraak langs komen.

Bij MaxGoud staat klanttevredenheid op nummer 1. Zaken doen met ons levert u geen risico's of verplichtingen. Wij voorzien u van een eerlijke en schappelijke goudprijs.

Wist u dat u ook gebruik kunt maken van onze Goud per post service of onze Goud ophaal service!? Goud per post. ​Wanneer u meer dan 25 gram aan goud heeft, kunt u vrijblijvend en veilig uw goud aangetekend opsturen naar ons.

De resultaten van onze uitgebreide analyse kunnen per email of wordt u telefonisch geïnformeerd. Als u akkoord gaat met het aangeboden bedrag, wordt uw geld inclusief de verzendkosten van het aangetekende pakket binnen 24 uur overgemaakt op uw bankrekening. Het kost u dus helemaal niets om uw goud per post te sturen naar Maxgoud. Heel snel en gemakkelijk uw goud verkopen doet u dus bij MaxGoud.

U kunt uw goud per post, aangetekend opsturen naar: MaxGoud HQ

Goudsesingel 46 - 3011 KC Rotterdam