Kuipers fluit FC Utrecht-Feyenoord

Scheidsrechter Bjorn Kuipers is door de KNVB aangesteld om de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord in goede banen te leiden. Het duel in de Galgenwaard begint zondag om half drie.

Jeroen Manschot fluit zaterdagavond Excelsior-PEC Zwolle in Rotterdam-Kralingen. De wedstrijd begint om 19:45 uur. Dordtenaar Danny Makkelie is de arbiter op het Kasteel bij de wedstrijd Sparta-Vitesse. Die wedstrijd begint zondag om half drie. Alle duels van de Rotterdamse clubs in de Eredivisie zijn dit weekend live te volgen via Radio Rijnmond.