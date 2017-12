Moluks restaurant in Zwijndrecht sluit deuren ondanks succes

Amper drie jaar na de opening van het eerste Moluks restaurant in onze regio gaat Cucu al weer dicht. Het familiebedrijf in Zwijndrecht wil niet de commerciële toer op en sluit ondanks het succes van de zaak op 31 december de deuren.

"Veel mensen snappen het niet", erkent eigenaresse Leila Hamer; "en het was ook een heel moeilijk besluit. Maar na overleg met mijn broer, de chef-kok, en mijn nicht, die bedrijfsleider is, heb ik de knoop doorgehakt."

"In feite begonnen we de zaak in november 2014 als een soort werkgelegenheidsproject. Veel familieleden zaten zonder werk en mijn oma inspireerde mij om een restaurant te beginnen. Het is in alle opzichten geslaagd", denkt Leila.

Veel familieleden vonden inmiddels werk buiten het restaurant en dat plaatste haar voor een dilemma: "gaan we commercieel verder? Verkopen we de zaak? Natuurlijk denk je daar aan, maar gevoelsmatig is het voor de familie toch samen uit, samen thuis."

Sinds het moment dat ze gistermiddag zelf bekend maakt, dat Cucu eind deze maand sluit, regent het berichten op social media. "Ik heb er drie gelezen, maar ben er mee gestopt. Het roept te veel emotie bij me op", zo maakt Leila duidelijk hoe zwaar het besluit was.

Broer Oesman Trincas lijkt nuchterder: "Het is goed zo. Na de laatste werkdag ga ik met mijn gezin lekker op vakantie naar de Molukken en daarna ergens anders aan het werk. Of dat weer als chef-kok zal zijn? Ik denk in de horeca ja, maar we zien het wel."

Nicht Karima Pattisahusiwa pakt maar weer eens de telefoon op: "al sinds we het nieuws zelf bekend maakten zit ik al met dit reserveringsboek op schoot. Allerlei gasten die bellen omdat ze nog één keer bij ons willen eten."