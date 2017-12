Protest tegen zwerfplastic bij Rotterdams hoofdkantoor Coca Cola

Merijn Tinga, de bekende activist van de protestorganisatie Plastic Soup Surfer, heeft dinsdag geprotesteerd bij het Nederlandse hoofdkantoor van CocaCola. Hij wil dat CocaCola statiegeld gaat heffen op kleinere flesjes frisdrank.

Tinga ging daarom, samen met een deurwaarder, bij het hoofdkwartier van de frisdrankfabrikant langs om daar een stapel papieren af te leveren. Die papieren tonen aan hoe het met de plasticvervuiling in de wereld is gesteld.

Maar liefst vijftig tot honderd miljoen flesjes drijven rond in de zeeën. Door statiegeld ook op kleine flesjes te heffen, zouden de fabrikanten dat al een heel stuk kunnen terugbrengen. "Uiteraard is daarmee niet het hele zwerfafval-probleem opgelost", zegt Tinga, "maar het is wel een middel dat we zo snel mogelijk zouden moeten toepassen."

Deurwaarder

Zijn protestactie is ingegeven door de weigering van de frisdrankreus om mee te werken aan statiegeld op kleine flesjes. Die deurwaarder was erbij om te zorgen dat ze daar nooit kunnen zeggen dat ze het niet wisten, van die plasticvervuiling.

Volgens Coca Cola-directeur Jaap Wassink weten ze het wel, maar zijn ze er nog niet uit hoe het opgelost moet worden. "We zijn als hele industrie bezig te zijn om te kijken wat nou de beste methode is om dat afvalprobleem aan te pakken. Statiegeld heeft veel impact, het wordt heel nauwkeurig bestudeerd. Uiteindelijk kiezen we gewoon de beste methode."

Tweede Kamer

Volgende week praat de Tweede Kamer over het onderwerp 'circulaire economie'. Merijn Tinga: "Ik hoop heel erg dat staatssecretaris Van Veldhoven dan hoort wat hier gezegd wordt. Zodat ze snel kan besluiten om statiegeld ook op kleine flesjes in te voeren."