Honderd kilo cocaïne gevonden tussen bananen in Rotterdamse haven Foto: OM Rotterdam Foto: OM Rotterdam

Bij een controle in de Rotterdamse haven is honderd kilo cocaïne ontdekt in een lading bananen. De container met fruit kwam uit Ecuador.

Douaniers vonden in de lading vier tassen met 133 pakketten cocaïne. De ontdekking is vrijdag al gedaan, zo is vandaag bekend gemaakt. Er is nog niemand aangehouden. De drugs zijn direct vernietigd.