Donner ontruimd bij kleine brand

Boekhandel Donner in Rotterdam is dinsdagmiddag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een kleine brand bij de winkel aan de Coolsingel. Alle klanten moesten naar buiten, maar konden rond 15:15 uur weer verder winkelen.

Door het vuur waaide rook van buiten naar binnen. De brand was snel geblust en daarmee was alles onder controle, zegt de brandweer. Niemand raakte gewond.

Het bankgebouw waar Donner in zit, wordt verbouwd. Of de brand met de werkzaamheden te maken heeft, is nog niet bekend.