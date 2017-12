Pakjesavond eindigde vijf jaar geleden in een dodelijk drama op zee

Pepernoten, cadeautjes en liedjes zingen voor Sint en zijn Pieten. Pakjesavond, vijf jaar geleden. Om 19:30 uur werden de vrijwilligers van de KNRM in Stellendam, Neeltje Jans en Breskens gealarmeerd.

Het heerlijk avondje was vanaf dat moment voorbij. Vijftig kilometer ten westen van Goeree-Overflakkee zonk het autotransportschip Baltic Ace binnen een kwartier na een aanvaring met een containerschip.

"Het was erg slecht weer. Het water was koud. Je weet dan al dat het foute boel is", vertelt Marcel van den Nieuwendijk, schipper van de KNRM. Hij voer samen met zijn team met spoed naar de rampplek. De redders trotseerden sneeuw, hagel en golven van ruim zes meter.

Na een barre tocht van ruim twee uur kwamen ze aan op de rampplek. Dertien mannen werden levend uit reddingsvlotten gehaald. Elf zeelieden verdronken op de koude decemberavond.

"Het schip was zo snel gezonken dat sommige mensen niet eens de tijd hebben gehad om hun reddingsvest aan te trekken", herinnert schipper Marcel zich. De redders van de KNRM en lokale vissers haalden lichamen, zwemvesten, boeien en vlotten uit het water.

De avond maakte een grote indruk op de mensen van de KNRM. De betrokkenen hebben in de jaren na de ramp veel met elkaar gesproken om de ramp te verwerken. "Je gaat er toch heen met het idee om de mensen te redden", besluit Marcel.