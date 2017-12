Familie Abdullah wil tuinhuisje kopen voor hun zoon

De familie Mazmahor uit Schiedam wil het tuinhuisje kopen waar hun zoon Abdullah maandag na drie dagen is gevonden. Abdullah heeft volgens buurman Burak Cetin zelf ook gezegd dat hij het huisje wil hebben.

Abdullah werd ontdekt in een afgelegen huisje op het complex Vijfsluizen. Volgens de buurman van de familie is de 15-jarige jongen gek op oude huizen met oude deuren, enkel glas en dingen die kapot zijn.

De ouders van Abdullah hadden op Vijfsluizen ooit een huisje. Maar waarom de jongen uitgerekend vrijdag de benen nam naar het volkstuinencomplex is onduidelijk.

De komende dagen wil de familie in gesprek met Abdullah. Maar nu houden zijn ouders hem weg van alle drukte. Ze laten hem bijkomen. Volgens de buurman wist Abdullah niet dat hij werd gezocht.

Vrijdag sloeg de politie groot alarm. De 15-jarige is doof, autistisch, hartpatiënt en verstandelijk beperkt. Hij was er zonder jas en medicijnen vandoor gegaan.

In de dagen erna is overal gezocht. Ook het tuinhuisjescomplex Vijfsluizen is uitgekamd. Maar het huisje waar hij uiteindelijk is gevonden was zo afgelegen dat de familie het eerder over het hoofd heeft gezien.

Abdullah is maandag in het ziekenhuis onderzocht. Hij mankeert niets, volgens de buurman.