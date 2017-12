Buschauffeur zat te denken, hoe bedien ik Sint op zijn wenken

Een RET-bus met allemaal pakjes achter de voorruit. En met de tekst '5 december Pakjesbus' op het display daarboven. Veel passagiers en voorbijgangers op de Blaak in Rotterdam keken er dinsdagmiddag blij van op.

"Heel veel leuke reacties!", zegt de chauffeur van lijn 32 die zo inspeelt op het heerlijk avondje. "Een collega had me laten zien dat je zo'n tekst op het display kon zetten. Dat leek me leuk om te doen op deze dag. Maar dan moesten er natuurlijk ook pakjes zijn."

Dat werd dus een avondje knippen en plakken voor de chauffeur. Lege pakjes, dat wel. Sommige reizigers vinden dat jammer, maar de meeste worden er alleen maar blij van.

En wat vonden ze ervan bij de RET? "Eh, die wisten het eigenlijk niet", zegt de pakjeschauffeur. "Maar toen ze ervan hoorden, vonden ze het wel leuk!"