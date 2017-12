Er wordt niet meer gerookt op het Fortes Lyceum Gorinchem

Op het Fortes Lyceum in Gorinchem zijn sigaretten vanaf 1 januari niet meer welkom. Dan start een project om het gehele schoolterrein, ook de rokersplek, rookvrij te krijgen. Wil je toch roken? Dan zul je een rondje moeten lopen.

"Wij willen dat leerlingen gezond leven, dus daar hoort een gezonde school bij. En bij een gezonde school horen echt geen sigaretten," zegt projectleider Marieke van den Berg. Leerlingen mogen nog wel roken, maar niet op of rondom het schoolplein.

Binnenkort wordt de huidige rookplek weggehaald en na de kerstvakantie is het Fortes Lyceum rookvrij. Leerlingen die toch willen roken, zullen het terrein moeten verlaten en in de omgeving een saffie opsteken. "Er zit niks anders op dan een rondje lopen. Stoppen ga ik niet doen," zegt een van de leerlingen.

Om te controleren of de jongeren zich aan de nieuwe regels houden, zullen conciërges de boel in de gaten houden. Ook zullen zij de wijk intrekken om te controleren of er daar geen overlast ontstaat als de rokers met hun ‘rokersrondje’ bezig zijn.

20 euro

Als de rokers inderdaad stoppen met roken, levert dat álle leerlingen van het Lyceum wat op. Elke dag dat er niemand wordt betrapt, wordt er 20 euro gestopt in een gezamenlijke pot. Door deze positieve stimulans wil het Fortes Lyceum leerlingen belonen bij het stopproces.

"Het bedrag kan tot de zomervakantie oplopen tot zo’n 3000 euro," zegt Van den Berg: "Dat geld mogen de leerlingen zelf weer besteden aan een nieuwe chillplek. De huidige rokersplek wordt namelijk weggehaald en daar komt iets terug wat de leerlingen uitkiezen."