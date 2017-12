Zieke kinderen Sophia krijgen bezoek van Sinterklaas

Niet idereen is blij met de komst van de goedheiligman

Sint deelt cadeautjes uit in het Sophia Kinderziekenhuis

Sint en zijn pieten zijn op pakjesavond uiteraard druk om voor alle kinderen op tijd de cadeautjes rond te bezorgen. Maar de goedheiligman en zijn pieterbazen reden dinsdag het het Sophia Kinderziekenhuis niet stilletjes voorbij.

De Sint werd dinsdagmorgen vol verwachting onthaald onder begeleiding van zo'n tachtig muzikanten van de Douane-harmonie. Alle kinderen in het ziekenhuis kregen de Sint op bezoek.

"Super leuk dat Sinterklaas vandaag even langs is gekomen," zegt moeder Natascha Schluter. Haar zoon Samuel van 6 jaar was vol verbazing dat Sinterklaas heeft onthouden wat hij wilde hebben. "Hoe weet hij dat!?"

Voor Natascha maakt de komst van de Sint het verblijf in het ziekenhuis wat draaglijker. "Het is echt een lichtpuntje, het maakt het allemaal een stukje aangenamer."