Vergeten Verhalen: struikelsteen voor Arend Spetter

Arend Spetter werd geboren in Rotterdam op 15 oktober 1907. Hij woonde op de Samuel Mullerstraat. De joodse Spetter is op 13 oktober 1943 gearresteerd en via kamp Vught gedeporteerd naar Auschwitz.

Hij werd vermoord in Janina, een kamp ten oosten van Krakau, vlakbij Auschwitz. Dat was op 31 januari 1944. Voor Arend Spetter is een Stolpersteine gemaakt, maar die is nog niet geplaatst.

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan in het trottoir voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven.

Struikelen



Demnig noemt de gedenktekens Stolpersteine (struikelstenen) omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en omdat je moet buigen om te tekst te kunnen lezen. De Stolpersteine zijn ongeveer 10 bij 10 centimeter en op het messingplaatje worden naam, geboortedatum, deporatiedatum en datum van overlijden gezet.

Inmiddels liggen er 61.000 Stolpersteine in 22 landen. Ook op veel plaatsen in Nederland liggen Stolpersteine. Op initiatief van de stichting Loods 24 zijn er sinds 2010 in Rotterdam bijna 300 struikelstenen gelegd.

Adopteren



Een Stolpersteine en het plaatsen ervan kost 165,50 euro. Bij Loods 24 zijn nog heel veel namen en adressen bekend van mensen voor wie geen Stolpersteine is gelegd. Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 NU wil daar iets aan doen.

"Kijk eens in de omgeving van het museum, zeiden ze bij Loods 24", vertelt Van der Hoeven. "En zo kwam ik bij Arend Spetter. Het is gewoon toeval omdat hij dicht bij ons museum woonde".

Over Arend Spetter is niet veel bekend bij Museum Rotterdam 40-45 NU en de stichting Loods 24. Informatie over hem is uiteraard welkom. "Als iemand nu zegt - zeker met de kerstgedachte in het hoofd - ik ga die steen adopteren zodat hij gelegd kan worden, dan zou dat mooi zijn", aldus Johan van der Hoeven.

Van der Hoeven hoopt dat op deze manier meer mensen Stolpersteine zullen adopteren.