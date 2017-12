Tienduizenden handtekeningen voor verlaging collegegeld

De Rotterdamse studente Sara van Dinther heeft dinsdag in de Tweede Kamer een petitie overhandigd voor het verlagen van het collegegeld. Ze verzamelde in anderhalve maand bijna 64.000 handtekeningen.

Het kabinet stelt voor om het collegegeld in het eerste jaar te halveren. Maar tweede-, derde- en vierdejaars studenten hebben die korting niet gehad.

Het kabinet hoopt met de halvering jongeren te motiveren om aan een studie te beginnen. Sinds studenten geen beurs meer krijgen maar een lening, neemt de animo om door te leren af.

Maar Dinther, die in het tweede jaar zit van de lerarenopleiding wiskunde in Rotterdam vindt het oneerlijk dat zij, en vele anderen, de korting mislopen. Zij begon half oktober een petitie die door bijna 64.000 studenten is ondertekend.

Sara wil dat het kabinet 1000 euro korting geeft op het collegegeld aan studenten in het tweede, derde en vierde jaar van hun studie.

Onderwijsbegroting

Woensdag wordt de onderwijsbegroting van het kabinet Rutte III in de Tweede Kamer besproken. Studentenvakbond LSVB weet nog niet of de petitie genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer.