Wereldwijd succes Rotterdamse gamedesigners

Vanuit een kelder aan de Veerhaven maken tien Rotterdamse twintigers een vervolg op de succesvolle online game: We Were Here. Dit populaire spel is al bijna 700.000 keer gedownload. De opvolger heet: We Were Here Too.

"Het spel is te vergelijken met een escaperoom," zegt creatief producent Lucia de Visser. Het doel is om samen puzzels op te lossen om zo verder in het spel te komen. Wat deze game uniek maakt volgens de jonge studente, is dat twee spelers apart van elkaar moeten samenwerken. "In de online gamescene wordt veel tegen elkaar gewerkt. Er is veel racisme, seksisme en discriminatie, dat maakt de omgeving voor gamers niet leuk. Wij zijn daarin een beetje rebels. Je moet samenwerken en elkaar helpen." Ook al heeft de eerste game bijna 700.000 downloads, eraan verdienen doen ze nog niet. "We hebben een investeerder en veel van ons hebben nog bijbaantjes, ik werk in de koffietent van mijn ouders hier verderop." Het tweede deel komt in februari volgend jaar uit.