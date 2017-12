Van Bronckhorst: 'We hebben stappen gemaakt in de Champions League'

Ondanks dat Feyenoord nog op 0 punten staat in de Champions League vindt trainer Giovanni van Bronckhorst dat de wedstrijden belangrijk zijn geweest voor zijn spelers. ''Deze wedstrijden heb je nodig on te zien wat het hoogste niveau inhoudt.''

Dit zei de trainer op de persconferentie voorafgaand aan de laatste wedstrijd van woensdagavond tegen Napoli. De vraag uit de zaal was of het toernooi uitgelopen is op een nachtmerrie. Van Bronckhorst vond het dus een goed leerproces en zag zijn team ook stappen maken. ''Er zat al een groot verschil tussen de eerste en de laatste wedstrijd tegen Manchester City.''

De Italianen waren vooral benieuwd naar spits Nicolai Jørgensen die er in de heenwedstrijd niet bij was. Volgens Van Bronckhorst is hij erg belangrijk. ''Hij is de meest complete spits die we hebben en is voor het team belangrijk in het samenspel.''

De oefenmeester liet ook nog weten dat zijn team morgen vol voor een resultaat gaat ondanks dat het al is uitgeschakeld voor Europees voetbal na de winter. ''Het is de laatste kan om een resultaat te halen in Europa en we gaan vol voor de winst.''