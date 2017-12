Van Beek: 'We gaan strijden voor de eer'

Deel dit artikel:











''Het is voor zowel mij persoonlijk als voor de club mooi als we punten zouden pakken in de Champions League.'' Dit zijn Feyenoord-verdediger Sven van Beek in de persconferentie een avond voor Feyenoord - Napoli. Dit om aan te geven dat zijn team vol voor de zege gaat ondanks dat het nergens meer om gaat.

De verdediger gaf verder aan met vertrouwen vooruit te kijken op de wedstrijd tegen Napoli. ''We zijn behalve tegen City thuis nooit weggespeeld in de Champions League. En de laatste weken hebben we stappen gemaakt. Vooral omdat we compacter zijn gaan spelen.'' Een Italiaanse journalist vroeg aan Van Beek wat de vooruitzichten van Feyenoord voor de rest van het seizoen zijn nu de club uit Europa ligt. De verdediger gaf aan dat de Rotterdammers vol voor de beker moeten gaan. ''Dat is de snelste weg naar Europees voetbal. In de competitie moeten wedstrijd voor wedstrijd kijken wat we kunnen doen.''