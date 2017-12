Deel dit artikel:











Staatssecretaris wil dat gemeenten opslag voor vervuilde GenX-grond regelen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven dringt aan op een depot voor afgegraven grond die is vervuild met de omstreden stof GenX. Nu mag in gemeenten in een ruime straal rond de fabriek de grond van tuintjes of bouwkavels niet worden afgevoerd.

Van Veldhoven wil burgers en bedrijven tegemoetkomen, omdat uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid GenX in de grond zeer laag is en geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Gemeenten moeten daarom een plek aanwijzen waar mensen zolang met de grond heen kunnen, vindt Van Veldhoven. Over een half jaar moeten de regels zijn vernieuwd en dan moet ook duidelijk zijn waar de gemeenten de afgegraven grond mogen laten. Tweede Kamer tegen chemische stoffen

De Tweede Kamer drong dinsdag nog aan op een verbod op stoffen als GenX die niet of nauwelijks af te breken zijn. Een motie van GroenLinks om dat te regelen, heeft een meerderheid gekregen. Kamerlid Suzanne Kröger stelt voor om stapsgewijs te stoppen met chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn in het milieu. Ook PFOA en GenX zijn niet afbreekbaar. Die stoffen worden uitgestoten door de Dordtse chemiebedrijven Chemours en Dupont. Onder meer GenX is gemeten in de lucht, in het water en in de grond van gemeenten rond de fabrieken.