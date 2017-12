Deel dit artikel:











Nieuw reuzenrad naast Markthal Het tijdelijke reuzenrad dat twee keer op de Binnenrotte stond

De plannen voor een nieuw reuzenrad naast de Markthal in Rotterdam gaan door. De gemeente Rotterdam heeft eind vorige week een vergunning van een jaar gegeven voor het zogeheten dinner wheel. Dat is een reuzenrad waar mensen kunnen lunchen, high tea-en of dineren.

Bewoners van de Markthal hebben zich lang verzet tegen het tijdelijke reuzenrad omdat ze bang zijn voor inkijk en andere overlast. De initiatiefnemer van het nieuwe reuzenrad houdt hier rekening mee en zegt sobere verlichting te willen gebruiken om de Markthal-bewoners niet te storen. De vergunning van een jaar is verleend aan het bedrijf Skyview Attractions. Directeur Perry Oerlemans heeft ervaring met de draaien attractie. Hij is namelijk ook de eigenaar van het reuzenrad op de Pier van Scheveningen. Het is de bedoeling dat het rad uiteindelijk plaats maakt voor het complex Rotta Nova dat 70 meter hoog wordt. Bewoners en bedrijven van de Markthal en de Hoogstraat zijn daar fel op tegen. Bewoners die tegen de komst van het dinner wheel zijn kunnen nog tot 18 januari kunnen bezwaar maken tegen het verlenen van de vergunning.