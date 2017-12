Deel dit artikel:











Politie zoekt dader mishandeling Rotterdamse dj April Grey (foto: Opsporing Verzocht)

De politie is nog steeds op zoek naar de dader die tot twee keer toe de Rotterdamse dj April Grey heeft mishandeld. De 29-jarige Grey werd in september en in oktober door een nog onbekende man aangevallen met een mes. Maandagavond deed de dj haar verhaal in het programma Opsporing Verzocht.

"Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Ik ben bezig om mijn carrière op te bouwen," vertelt de aangeslagen dj in het opsporingsprogramma. De alleenstaande moeder werkt sinds een half jaar als dj bij club Nora aan de Coolsingel in Rotterdam. Op zondagochtend 5 september werd zij aangevallen met een scherp voorwerp in een parkeergarage aan de Kruiskade in Rotterdam. Toen bleef het bij een kras in haar gezicht. Tweede mishandeling

Bijna twee maanden later ging het weer mis. Op 29 oktober werd ze weer vanuit het niets aangevallen. Met een mes probeerde de dader haar te verminken. April vertelde dat ze niet meer gerust over straat kan lopen. "Het raakt me gewoon omdat ik niet weet waar het vandaan komt." De politie denkt dat de acties gericht waren op de April en dat dezelfde man achter de mishandelingen zit.