Laurens Hoekman uit Bergschenhoek heeft met de Nederlandse curlingmannen de eerste wedstrijd van het Olympische Kwalificatietoernooi verloren. In het Tsjechische Pilsen was Italië dinsdagavond nipt te sterk met 6-7.

Na negen van de tien ends stond Oranje nog op voorsprong, maar de Italianen stelde in de laatste end de zeg veilig. Woensdag komt Oranje twee keer in actie. Overdag is Duitsland de tegenstander en 's avonds is dat Finland.