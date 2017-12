Deel dit artikel:











Woontoren centrum Rotterdam ontruimd na zeer grote brand Foto: AS Media

In woontoren 100Hoog aan de Wijnhaven in het centrum van Rotterdam is dinsdagavond een zeer grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle. Hulpdiensten onderzoeken nog of de gevel aan het pand mogelijk kan instorten.

Rond 10.45 uur kwamen er grote steekvlammen uit de voorkant van shishalounge Comptoir. De voorgevel van het pand ligt er volledig uit. En de zaak kan als verloren worden beschouwd. Volgens de eigenaar van de shishalounge ontstond de brand in de meterkast. "Wij hebben de brand eerst zelf proberen te blussen, maar die werd alleen maar erger." De eigenaar denkt dat zijn krachtige afzuiginstallatie er voor zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. Het vuur was overgeslagen naar de parkeergarage boven de horeca-zaak. Vier woonlagen boven de brand zijn ontruimd. Bewoners zijn ondergebracht in restaurantboot de Vessel 11. Enkele personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. In een NL-alert zijn omwonenden verzocht hun ramen en deuren te sluiten. Omstanders hebben voortdurend harde knallen gehoord. Volgens de veiligheidsregio kwam dat door een beschadigde stroomvoorziening.